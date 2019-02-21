الشبيلي لـ”المواطن”: زيارة الأمير محمد بن سلمان للصين منعطف تاريخي في تعزيز الأمن الاقتصادي

المواطن- رائد عيد- الرياض

أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ نايف الشبيلي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين ستكون منعطفاً تاريخياً في تعزيز الأمن الاقتصادي بين البلدين وستظهر المملكة كشريك استراتيجي للصين لرفع مستويات الشراكة بين البلدين.

وقال الشبيلي في تصريح لـ”المواطن: “نراقب بشغف زيارة ولي العهد لبكين لتعزيز التعاون المستقبلي وتعزيز ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية مؤكداً أنها سترفع ميزان المدفوعات بين البلدين والناتج المحلي.

وأضاف “نرى هناك انسجاما واضحا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومشروع خط الحرير الجديد مبيناً أن موقع المملكة يعتبر همزة وصل بين الشرق والغرب وأن الصين الشريك الأكبر للمملكة”.

وأردف الخبير الشبيلي قائلا: “إن هناك تنافسا متزايدا على المنتجات الصينية من حيث الجودة حتى بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين أكثر من ١٨٠ مليار ريال منها ٩٢ مليارا للواردات من الصين و ٩٠ مليارا للصادرات السعودية للصين مشيراً إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح الصين بشكل طفيف”.

وأضاف أن الصين تحتل المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة بنسبة ١٢٪؜ من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم مضيفاً أنها أيضا تحتل المرتبة الأولى بين عشر دول مصدرة للمملكة فيما تمثل واردات المملكة من الصين بنسبة ١٤٪؜ من إجمالي واردات المملكة للعالم في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في المملكة ما نسبته ٥.٥٪؜ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة.