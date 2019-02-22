الصحة تحذر من تجاهل فحص ما قبل الزواج وتضرب مثلًا بأمراض الدم

الصحة تحذر من تجاهل فحص ما قبل الزواج وتضرب مثلًا بأمراض الدم

2019/02/22
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن فحص ما قبل الزواج يهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية.

وأوضحت الصحة أن أمراض الدم الوراثية مثلًا تؤثر على كريات الدم الحمراء وتتسبب في ظهور أعراض مرضية تقلل من قدرة الكريات على القيام بوظائفها.



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