الضباب يحل ضيفًا على مرتفعات الشفا والهدا بالطائف

المواطن - واس

تشهد مرتفعات مركزي الشفا والهدا في محافظة الطائف اللتين تبعدان عن وسط الطائف 20 كيلومترًا هذه الأيام أجواءً سياحية ممتعة خاصة هذا اليوم حيث يغطي الضباب الكثيف أجزاء كبيرة من هذه المرتفعات الشاهقة بشكل يحد من مستوى الرؤية الأفقية طوال اليوم مما يجعل الزائر للمواقع السياحية يعيش أوقات ممتعة مع هذه الأجواء.

وقام أصحاب المرافق السياحية بتوفير المدافئ التقليدية وبيوت الشعر والسخانات للوحدات السكنية السياحية والمسابح علاوة على المدافئ الكهربائية المخصصة للأماكن المفتوحة وإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق بهدف جذب الزوار والسائحين مع تقديم عروض موسمية مغرية خلال الفترة الحالية.

ويفضل الكثير من أهالي مكة المكرمة وجدة والمحافظات المجاورة قضاء أيام نهاية الأسبوع في ربوع الطائف للاستمتاع بالبيئة المميزة والخدمات والمرافق السياحية التي تتيح للزوار خيارات عديدة تجمع بين الترفيه والاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة وطقس الشتاء الذي يخيم على جميع القرى الزراعية ومرافق الخدمات التي تسهل عليهم قضاء وقت ممتع بعيداً عن ضوضاء المدينة وصخبها.

وتتوزع جملة من المشروعات السياحية في الطائف تتمثل في المنتجعات والقرى السياحية والأندية الصحية والفنادق والموتيلات والمطاعم والحدائق والمتنزهات المستثمرة بالإضافة إلى المدن الترفيهية التي يمكن للزائر رؤيتها على جنبات طريق الهدا العام، بالإضافة العديد من المنتجعات الشهيرة التي يمكن زيارتها كحديقة الجبل الأخضر وحديقة الشلال ومنتزه الردف الى جانب الجهود التطويرية المقبلة ذات التأثير المباشر على دعم الاستقطاب السياحي.