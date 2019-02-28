العرفج: نظام العمل بالساعات أجدى في رفع إنتاجية الموظف

المواطن - الرياض

علق عامل المعرفة أحمد العرفج على مطالبة عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة باعتماد نظام العمل بالساعات، وقال إن نظام العمل بالساعات أجدى في رفع إنتاجية الموظف.

وضرب العرفج في حواره ببرنامج “ياهلا” على روتانا خليجية، مثلًا بأنه كان يدرس القرآن الكريم في بريطانيا ويدفع في الساعة الواحدة “6 باوند”.

في سياق آخر، قال العرفج إنه بدأ يتقزز من عبارة يقولها البعض إذا رأى شيئاً جيداً وهي “ما كأنك بالسعودية”! متعجبًا لماذا الانتقاص من المملكة؟ مطالبًا بأن تكون هناك عقوبات لمروجي الشائعات والإساءات على واتساب.