الـVAR .. قتل حلم #الاتحاد وأمواج الغضب تجتاح الفريق

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد يملك حاليًا ذكرى سيئة مع تقنية الـVAR أو حكم الفيديو المساعد بعد منعها للعميد من تحقيق الفوز على حساب التعاون خلال لقاء الفريقين في الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقنية الـVAR ألغت هداف أحرزه نادي الاتحاد في الدقيقة السابعة عشر من عمر الشوط الأول في مباراة التعاون عبر اللاعب غاري رودريغيز بداعي التسلل.

وبعد عودة الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف للتقنية، أثبت وجود تسلل على أحد لاعبي الاتحاد لحظة تصويب اللاعب غاري رودريغيز للكرة.

حرمت تقنية الـVAR الاتحاد من تحقيق فوز مهم يُقرب الفريق من الابتعاد عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المشاكل تكثر بعد دخول الـVAR

ومنذ دخول تقنية حكم الفيديو المساعد للدوري السعودي، وكثرت مشاكلها مع بعض الفرق في البطولة، حيث قال البعض تارة أن التقنية تخدم نادي الهلال، ثم اشتكى سعود آل سويلم رئيس النصر من أن التقنية لاتعطي فريقه الحق والعدالة.

رد فعل سريع بعد الغضب الاتحادي

وكرد على إلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد لهدف غاري رودريغيز، قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة لؤي ناظر تقديم خطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بالمطالبة بالاستعانة بحكام أجانب مع طاقم تحكيمي أجنبي لتقنية الـVAR خلال المباريات المتبقية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.