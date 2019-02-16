الفيصلي يُقلد #النصر ويفتح النار على اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

فتح فهد المدلج، رئيس مجلس إدارة النادي الفيصلي، النار على الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب القرارات المتعارضة التي يُصدرها الاتحاد في الفترة الأخيرة.

وكان المدلج تحدث في تصريحات إعلامية قائلًا: أعتقد أنه يجب على اتحاد القدم الاستقالة، وأن تتم هذه الاستقالة قبل نهاية الموسم؛ حتى لا يؤثر ذلك على برمجة الموسم المقبل.

وأضاف المدلج: أتمنى ألا نصل لمرحلة سحب الثقة من اتحاد القدم، وأعتقد أنه يجب عليه الاهتمام بإعداد المنتخبات السعودية والاهتمام بالأمور الفنية، خاصة أن قرارات اتحاد القدم بها تعارض وغرابة في الفترة الأخيرة.

الانتقادات تعود من جديد:

وأعاد المدلج إلى الأذهان تغريدات سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، النارية ضد اتحاد القدم ولجانه برئاسة قصي الفواز بعد مباراة النصر وأحد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالب سعود آل سويلم قصي الفواز بالاستقالة من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب التخبط في إصدار القرارات.

ومنذ خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات، واتحاد القدم أمام نيران الانتقادات القاسية؛ وذلك بسبب أداء الأخضر الذي لم يكن بالمستوى المأمول في البطولة الآسيوية.

وتولى قصي الفواز رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية في شهر أكتوبر الماضي، بعد عدم وجود مرشح أمامه للمنافسة على المنصب، حيث أصبح الفواز رئيسًا لاتحاد القدم خلفًا لعادل عزت، والذي تقدم باستقالته في شهر أغسطس الماضي.