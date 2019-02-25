الفيصل يوافق على إنشاء مكتب تحقيق الرؤية في جدة وهذه أهدافه

المواطن - جدة

صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، على إنشاء مكتب تحقيق الرؤية بمحافظة جدة.

وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، يساهم مكتب تحقيق الرؤية في تعزيز مبادرات الجهات الحكومية والأهلية، وتحفيزها للمشاركة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وكان أمير مكة المكرمة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، قد ترأس في وقت سابق اليوم الاثنين، اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية، حيث استعرض المجلس خطوات إنشاء مصنع عين العزيزية وخطة استهداف توزيع 25 مليون عبوة خلال العام الحالي، وأيضًا إنشاء نظام للرفع المساحي بمواقع الوقف، وإقرار الميزانية التقديرية للعام الجاري.