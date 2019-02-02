القبض على الطالب حامل الرشاش في مدرسة بالأفلاج .. والشرطة تكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت شرطة الرياض القبض على الطالب الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل سلاح رشاش داخل إحدى المدارس.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطالب يحمل سلاح رشاش داخل إحدى المدارس، فقد باشرت الأجهزة الأمنية مهامها، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته والقبض عليه (مواطن/ 17 عامًا) طالب بالمرحلة الثانوية بمركز ليلى بمحافظة الأفلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بتحريك دعوى جزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام والتحقق من صحة مقطع فيديو ظهر خلاله طالب في الأفلاج ومعه ما يشبه سلاح ناري داخل أحد المدارس، كما وجه المعجب باستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.

ويأتي هذا التحرك من النائب العام بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يبين الواقعة.

وقبل قليل، قال المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلّم الهواملة: إنه حول مقطع الفيديو المتداول والذي يحمل فيه أحد الطلاب سلاحًا، فقد تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، ووجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأثار طالب حالة من الجدل بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل سلاحًا، وهو ما دفع البعض للمطالبة بمحاسبته وضبطته وتوقيع العقوبة عليه؛ ليكون عبرة لغيره.