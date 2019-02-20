الملتقى السعودي الهندي يبحث الفرص للمستثمرين من خارج السعودية

الملتقى السعودي الهندي يبحث الفرص للمستثمرين من خارج السعودية

2019/02/20
الساعة 9:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهد الملتقى السعودي الهندي، مناقشة المهندس عويض الحارثي، الرئيس التنفيذي لبرامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والمهندس نزار الحريري رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، الفرص الاستثمارية للمستثمرين من خارج السعودية في القطاعين الصناعي واللوجستي.
وافتتح الدكتور فيصل الصقير الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الملتقى الذي تنظمه هيئة الاستثمار بالتعاون مع المركز.
ويأتي الملتقى وسط حضور كبار المستثمرين وصناع القرار من الجانبين السعودي والهندي لبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



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