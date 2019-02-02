“المواطن” في مارثون مكة الصحي .. 1225 متسابقًا وحوار مع أكبرهم سنًّا

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، وتحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، مارثونها الثاني للجري والأول لسباق الدراجات الهوائية، بمشاركة عدة جهات؛ منها أمانة العاصمة المقدسة وهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة وإدارة الدفاع المدني بمكة وجامعة أم القرى والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين والشركة الوطنية للمياه وإدارة تعليم مكة والشرطة والمرور بالعاصمة المقدسة، وجمعية كافل لرعاية الأيتام بمكة وبتنظيم مؤسسة الخيمة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

وذكر مدير عام الشوون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، في تصريحات إلى “المواطن“، أن هذه الفعالية تأتي من منطلق رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ لتعزيز صحة المجتمع ورفع درجة الوعي بأهمية الرياضة والحركة الصحية التي ينتج عنها مجتمع صحي، معربًا عن مدى سعادته بعدد المشاركين هذا العام والذي فاق عددهم في الموسم الأول من مارثون مكة، مبينًا أن ما يميز مارثون هذا الموسم مشاركة سباق الدراجات الهوائية وللمرة الأولى، حيث بلغ عدد المسجلين 275 دراجًا.

وأكد مطير حرص صحة مكة المكرمة على مشاركة المرأة في المارثون بأن تكون آمنة وسليمة، حيث تم رصد جميع الملاحظات التي قد تعيق مشاركتها هذا العام للرفع بها إلى الجهات المختصة ليتم تلافيها وتتاح لها فرصة المشاركة مستقبلًا وفق الضوابط الشرعية والنظامية.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة ومساعد المدير العام للصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري: إن إدارة الصحة العامة عززت المارثون بمشاركة العيادات المتنقلة وهي إحدى المبادرات التي تقوم بها صحة مكة المكرمة لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية من مختلف التخصصات للمرضى في القرى والهجر، حيث تقدم تلك الخدمات للمتسابقين الذين يعانون من الإجهاد، بالإضافة إلى الجماهير الحاضرة للمارثون.

أما المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي فأكد أن عدد المشاركين في مارثون الجري وسباق الدراجات الهوائية بلغ 1225 متسابقًا، منهم 104 من فئة صغار السن، و846 متسابقًا من فئة الكبار، فيما بلغ عدد الدراجين 275، وشاركت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة مكة المكرمة بالمستشفى المتنقل وبعدد سيارات إسعاف وفرق طبية، بالإضافة لسيارات إسعاف وفرق طبية من هيئة الهلال الأحمر بمكة تمركزت في خط سير المارثون للحفاظ على سلامة المتسابقين في حال وجود أي إجهاد عضلي أو حراري لا قدر الله، بالإضافة إلى فرق الاتصالات اللاسلكية بصحة مكة المكرمة التي أمنت نقاط الاتصال للجنة المنظمة وفق منظومة عمل متكاملة.

وكشف متحدث صحة مكة، حمد فيحان، في تصريحات إلى “المواطن“، أن جميع المشاركين بصحة جيدة ولا توجد أي إصابات.

وخلال تجول صحيفة “المواطن” في مارثون مكة الصحي التقت بأكبر المتسابقين سنًّا (64 سنة)، حيث قال: إنه مستمر على الرياضة وينصح الجميع بالاستمرار على الرياضة؛ لأنها هي صحة الجسم، مقدمًا شكره للمنظمين في مارثون مكة الصحي، حيث أعجبه حسن الاستقبال والتنظيم والمشاركة، وأكد أنه سوف يشارك بإذن الله في جميع السباقات القادمة.

كما صاحب المارثون معرض توعوي تثقيفي وأركان تمثل كافة الجهات المشاركة لتوعية الزوار بأسلوب النمط الصحي وتعديل السلوك والتعامل مع الأمراض المزمنة والتعرف على إمكانيات وجهود الجهات.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز المادية والعينية على المتسابقين من فئتي الجري والدراجات الهوائية بمختلف المراكز، كما تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة الداعمة لإنجاح الحدث من قبل راعي الحفل.