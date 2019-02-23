النصر يخطط لتقليص الفارق و #الفيصلي يُهدد الرائد بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مبارتان في ختام الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد والفيصلي حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله في تمام الساعة الـ3:55 مساءً بتوقيت المملكة.

الرباعية تُهدد الرائد

ويأمل الفيصلي في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بالفوز على الرائد، خاصة أن الفيصلي سيدخل المباراة منتشيًا بفوزه الكبير على الاتفاق في الجولة الـ20 برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

بينما يسعى الرائد للفوز بعد التعادل في الجولة الماضية مع نادي الاتحاد بهدف لكل فريق.

أما المباراة الثانية والتي تُقام اليوم ستكون بين فريقي النصر والفيحاء، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ8:25 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض.

ويسعى النصر للفوز على الفيحاء لتقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى ست نقاط، حيث يملك العالمي حاليًا 43 نقطة في المركز الثاني.

الفيحاء في اختبار صعب للنجاة من الهبوط

ويأمل الفيحاء في تحقيق المفاجأة والفوز على النصر للنجاة من الهبوط خاصة أن الفيحاء يحتل حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

وكان الفيحاء خسر في الجولة العشرين من نادي الفتح بثنائية مقابل هدف يوم 14 فبراير الجاري.