النفيسة يودّع مهام المتحدث الرسمي لمركز أداء

المواطن - الرياض

أعلن الأستاذ محمد النفيسة انتهاء مهمته كمدير للعلاقات العامة والإعلام ومتحدثاً رسمي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”.

ونوه النفيسة عبر حسابه بتويتر عن شكره وتقديره لمجلس الادارة الموقر ولمنسوبيه على الثقة والدعم التي نالها خلال فترة عمله بمركز أداء.

ويودّع محمد النفيسة مركز “أداء” للانتقال لخدمة الوطن بقطاع آخر بعد أن أسهم في تأسيس وإدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز أداء.

يشار إلى أن النفيسة يمتلك خبرة تزيد على 15عاماً في تأسيس وبناء وتطوير الهياكل والسياسات والإجراءات التنظيمية لإدارات العلاقات العامة والتواصل في القطاعين العام والخاص، ويعتبر من صانعي الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الإعلامية ومن صنّاع المحتوى الإعلامي، ومنفذاً لبرامج اتصالية في مجال العلاقات العامة والإعلام، وحصل على العديد من الشهادات المتخصصة في العلاقات العامة والتواصل وبمجال التطوير والتنظيم الإداري، ويمتلك خبرات وممارسات مهنية في هذا المجال.

الجدير بالذكر بأن مركز أداء أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء ويترأس مجلس ادارتها سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف المركز لقیاس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق الأھداف الإستراتیجیة للجھة وحالة مؤشرات الأداء, ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤیة المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.