الهلال ضد الاتحاد .. بدء بيع تذاكر الفريق السكندري

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية بدء بيع تذاكر جماهير الفريق الضيف في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأشار حساب شركة صلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عملية بيع تذاكر الفريق السكندري في مباراة الهلال ضد الاتحاد مستمرة حتى الساعة العاشرة مساء اليوم، في شباك رقم 2 بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ومن المُقرر أن تستمر عملية بيع التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، يوم غد الجمعة، من الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً.

وكانت شركة صلة قد أعلنت، مساء أمس، أنه تم البدء في بيع التذاكر المخصصة لجماهير الزعيم في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، عبر موقع تذاكر الهلال من خلال هذا الرابط التالي http://hilaltickets.com.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، كالتالي؛ 30 ريالًا موحدة للأفراد والعائلات، 50 ريالًا موحدة الواجهة (F-D)، 75 ريالًا موحدة الواجهة (E)، 400 ريال منصة عائلات، 500 ريال منصة أفراد، و1200 ريال منصة بلاتيني.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، يوم السبت، مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يُقام لقاء الإياب في الإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر فبراير.