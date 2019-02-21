الهلال والاتحاد .. محترفون أجانب عالقون في أذهان الكلاسيكو

المواطن - محمد سمعه

تملك مباريات الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية العديد من اللاعبين الأجانب المميزين والذي لا تزال ذكرى تواجدهم في الكلاسيكو عالقة في أذهان جمهور الفريقين.

محترفون أجانب عالقون في الأذهان

البداية مع النجم البرازيلي روبيرتو ريفيلينو نجم الهلال الأسبق والذي لعب مع الزعيم في الفترة من عام 1978 حتى عام 1981.

وعّرف عن ريفيلينو قدرته على التصويب واستغلال الركلات الحرة المباشرة كأنها ركلات جزاء لإحراز الأهداف لنادي الهلال، حيث سبق له وأن سجل هدفًا جميلًا في شباك الاتحاد من ركلة حرة مباشرة.

نجم أجنبي آخر ترك بصمة مميزة لنادي الاتحاد في لقاءات كلاسيكو الهلال والاتحاد، وهو الألماني ثيو بوكير، حيث لعب مع الاتحاد في الفترة من عام 1978 حتى عام 1981 وعُرف عنه قدرته على صناعة التمريرات الحاسمة ليعطي الفرصة للمهاجمين لإحراز أهداف مميزة.

ومن يستطيع من جماهير الاتحاد نسيان صولات وجولات اللاعب الغيني الحسن كيتا، والذي كان مصدر رعب لخط دفاع نادي الهلال خلال مباريات الكلاسيكو بين الفريقين في مدينة جدة، ولعب الحسن كيتا مع الاتحاد لمدة عامين من 2006 حتى 2008.

كذلك اللاعب البرازيلي تياغو نيفيز نجم الهلال السابق الذي يعد واحدًا من أبرز المحترفين الأجانب في كلاسيكو الهلال والاتحاد، كما لعب مع أزرق العاصمة مرتين كانت الأولى من عام 2009 حتى 2011 والثانية من عام 2013 حتى 2015.

تألق مغربي بقميص الفريقين

نجم مغربي آخر صال وجال في الملاعب السعودية وليس بغريب على جماهير الكرة السعودية، هو النجم المغربي أحمد بهجا والذي تألق بقميص الهلال وبقميص الاتحاد خلال كلاسيكو الفريقين.

لعب أحمد بهجا مع الاتحاد في الفترة من عام 1996 حتى عام 1999.

ولعب النجم المغربي كذلك مع الهلال لمدة عام واحد من عام 2000 حتى عام 2001.