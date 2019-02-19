الهلال يستعد لـ #الاتحاد .. وماميتش يُركز على الجمل التكتيكية

المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صباح اليوم الثلاثاء، تدريبه الرئيسي لمباراة الاتحاد المقبلة، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن فيصل.

وركز المدرب الكرواتي زوران ماميتش في مران الهلال اليوم على النواحي الفنية، وطبق الجهاز الفني عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في مباراة الاتحاد المقبلة.

وواصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، نواف العابد، عطيف وعمر عبدالرحمن عموري، برامجهم المعدة لهم مسبقًا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراة الاتحاد المقبلة بمران مغلق، في الخامسة من عصر يوم غد الأربعاء.

ومن المُقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الأربعاء، إلى جدة استعدادًا لمباراة الاتحاد في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الاتحاد، مساء يوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.