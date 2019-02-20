انطلاق الملتقى السعودي الهندي في نيودلهي بحضور كبار المستثمرين وصناع القرار

المواطن - الرياض

افتتح الدكتور فيصل الصقير، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، الملتقى السعودي الهندي الذي تنظمه هيئة الاستثمار بالتعاون مع المركز.

وانطلق الملتقى السعودي الهندي، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة نيودلهي وسط حضور كبار المستثمرين وصناع القرار من الجانبين السعودي والهندي لبحث الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ويأتي الملتقى السعودي الهندي والفعاليات المصاحبة له، اليوم، تزامنًا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية الهند، حيث تؤكد هذه الزيارة على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتدفعها نحو التوسع في مختلف مجالات التعاون.