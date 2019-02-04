باكستان تُجهز لمؤتمر اقتصادي دولي بحضور محمد بن سلمان.. صفقات بالمليارات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت تقارير إعلامية باكستانية عن ترتيبات لزيارة مرتقبة سيقوم يها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير الجاري، مشيرة إلى التوقيع على عدد من صفقات الاستثمار بما في ذلك بناء مصفاة تكرير بمليارات الدولارات في مدينة جوادر الساحلية خلال الزيارة المرتقبة.

وحسب التقارير الباكستانية ، سيقوم ولي العهد بمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء عمران خان للسعودية العام الماضي، والتي شهدت موافقة المملكة على استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لباكستان في أعقاب الزيارة الثانية لرئيس الوزراء.

وأضافت التقارير أن من بين أركان جدول أعمال زيارة الأمير محمد بن سلمان المنتظرة إلى باكستان، المشاركة في مؤتمر دولي للاستثمار من المقرر عقده في فندق خمس نجوم في العاصمة إسلام آباد.

ووفقاً للتقارير ، فإن وفدًا سعوديًا من 40 عضوًا، وأكثر من 100 من رجال الأعمال السعوديين والباكستانيين سيحضرون الحدث الدولي.

وسيتطرق المنتدى إلى الطاقة والكيماويات البترولية ومشروعات الإسكان والسياحة، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات تفاهم في هذا الصدد، كما ستجري مفاوضات لجذب الاستثمارات السعودية في محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أيضًا توقيع اتفاقيات حول استكشاف المعادن في عدد من المناطق الفقيرة بباكستان. وكانت تقارير إعلامية باكستانية، قد أفادت بأن ولي العهد سيعلن عن استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في باكستان بالإضافة إلى مبادرات اقتصادية ودبلوماسية أخرى.