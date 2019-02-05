بالأرقام.. الأسهم السعودية تلبي توقعات المستثمرين بأعلى تداولات شهرية

المواطن - الرياض

يؤكد ارتفاع صافي القيمة المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يناير الماضي من قبل المستثمرين الأجانب بالريال السعودي؛ من جديد نجاح المملكة في تحقيق التوقعات الاقتصادية من قبل المستثمرين.

رقم قياسي شهري

حققت الأسهم السعودية رقمًا قياسيًا، خلال الشهر المنصرم حيث وصلت عمليات شراء الأجانب أعلى سقف لها من الأسهم في المملكة على أساس شهري لتثبت للجميع أنه بالرغم من كل ما يقال ويشاع عن الاقتصاد السعودي، إلا أنه وبالأرقام يسابق الخطى لتحقيق نجاح باهر يتوافق مع الرؤية.

عمليات شراء قياسية

وحسب الأرقام التي عرضتها شبكة بلومبرغ الأميركية، فإن المستثمرين من خارج البلاد والخليج اشتروا بنحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار) من الأسهم السعودية المدرجة في شهر يناير، وهو أعلى معدل لشهر واحد منذ أن أصبحت البيانات متاحة للتداول في 2015.

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن السوق السعودي شهد أفضل شهر له على الإطلاق، بعد أن بلغت القيمة الصافية التي اشتراها الأجانب الشهر الماضي أعلى مستوى لها بشكل عام.

سيناريو اقتصادي لا يدعم تقييمات باهظة

وحول التعليق على هذه النتائج قال آدم شوبان، مدير الاستثمار في شركة “FIS Group”، إن المستثمرين تهافتوا على الأسهم السعودية، بعد أن ظهر اتباع سيناريو اقتصادي لا يدعم تقييمات باهظة الثمن، وهو الأمر الذي يسعى إليه العديد من المستثمرين.

الأسهم السعودية ضمن الأسواق الناشئة

ومؤخرًا نجحت المملكة في إدراج أسهمها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة الأمر الذي أعطى دفعة قوية للاستثمارات الأجنبية.

كما تزامن ذلك مع إعلان المملكة انتهاء أعمال اللجنة العليا لمكافحة الفساد بنجاح الأمر الذي يعزز الشفافية ضمن مستهدفات القطاعات المالية بالمملكة رفع معدلات الاستثمار الأجنبي .

حيوية السوق السعودي

كما أن تنامي أرباح الشركات المدرجة في “تداول” هو دليل جاذبية وحيوية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب الذي يسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تهدف مشروعاتها إلى تعزز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي لدى المستثمر الأجنبي.