بالأسماء.. مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يعلن نتائج فرديات الصفر

المواطن - واس

أعلنت اليوم، لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام في الصياهد الجنوبية، نتائجها في شوط الدق للون الصفر، بتتويج الفرديتان “عذاب” و” دجارة” بالمركزين الأول والثاني والعائدة ملكيتها إلى دبوس الدبوس مالك الإبل الكويتي، وحلت ” مخربة ” في المركز الثالث، والعائدة ملكيتها لتركي بن محمد السبيعي، وجاءت ” عقايب ” في المركز الرابع، والعائدة ملكيتها إلى قعيد الشلاحي، فيما حلت ” النايفة ” والعائدة ملكيتها إلى نواف بن مشنوطه العصيمي، في المركز الخامس بعد منافسة قوية ومثيرة.

من جانب آخر، تستعد فرديات الدق للون الوضح غدًا لخوض غمار المنافسة، بعد عودة المشاركين للمنافسة من جديد، وأهلت لجنة التحكيم 10 فرديات للمراحل النهائية بعد تجاوزها الفحص الطبي.

وبين عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان بن حمد الماضي، أن اللجان الطبية لم تستبعد أيًا من الـ10 فرديات المرشحة لخوض غمار المنافسة النهائية في لون الوضح، إضافة إلى أن لجان التحكيم الأولية لم تستبعد أيًا من المشاركين في لون المجاهيم الذين دخلت فردياتهم اليوم.