بحضور شرفي.. #الأهلي يواصل استعداداته لـ #النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته أمام النصر في الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأهلي، اليوم، حضور ومتابعة رئيس النادي عبدالله بترجي، وعضو مجلس الإدارة عبدالله بن فيصل حماد، وأعضاء الشرف فهد عيد، وجدي الطويل، سفيان باناجه، وضاح بخش؛ لدعم الراقي قبل مواجهة النصر.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالله بترجي لأعضاء الشرف دعمهم ومساندتهم للفريق الأول لكرة القدم في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات، والذي يتطلب المساندة والدعم من الجميع، ليواصل الراقي مسيرة الانتصارات.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.