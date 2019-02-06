بدر بن سلطان ينتقل إلى الكامل وخليص لسماع مطالب الأهالي

المواطن - واس

واصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، اليوم جولاته التفقدية على محافظات المنطقة ، إذ زار محافظتي الكامل ، وخليص .

واستهل الأمير بدر بن سلطان ، الجولة بزيارة محافظة الكامل ، حيث التقى أهالي المحافظة ، واستمع لمطالبهم ، كما التقى ذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة ، ثم ترأس سموه اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة ، والمعتمدة ، والجاري تنفيذها ، والمتأخرة ، بحضور وكيل الإمارة ، الدكتور هشام الفالح ، وعددٌ من مديري الأجهزة الحكومية وأعضاء المجلس ، بعدها وقف سموه ميدانياً على مشروع الإسكان في المحافظة ، الذي تبلغ مساحته أكثر من 400 ألف متر مربع ، وبلغت نسبة إنجازه 95‎ % ، ويتكون من 353 قطعة أرض .

بعد ذلك انتقل أمير مكة بالنيابة إلى المباني الجامعية بمحافظة الكامل ، حيث دشّن سموه مباني كليتي العلوم والآداب الأعمال لشطر الطالبات ، التي تتسع لأكثر من 12 ألف طالبة ، كما شهد سموه خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعة وعدة جهات ، منها : الشئون الصحية بالمنطقة “مستشفى الكامل” ، بهدف تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ، وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية ، كما شهد توقيع مذكرة تعاون مع شركة ريدان التي تهدف إلى تدريب الطلاب في مجال الأغذية والقيام بالأبحاث ، وأخيرًا توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهدف استقطاب الموهوبين .

واختتم الأمير بدر بن سلطان جولته في محافظة الكامل بزيارة ، الشيخ عبدالله صالح جمعان السلمي في منزله .

ثم انتقل أمير مكه بالنيابة إلى محافظة خليص ، والتقى فيها عدداً من المواطنين وذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة ، وترأس سموه اجتماع المجلس المحلي استعرض خلاله المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة ، كما شهد توقيع إتفاقية بين المحافظة وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمنطقة ، التي تهدف إلى توفير مخيمات بيئية وإقامة مهرجان خليص الزراعي في نسخته الثانية .

عقب ذلك زار سمو أمير منطقة مكة بالنيابة ، الشيخ عبدالعليم بن حسن بن عبدالصمد الشيخ .

وفي ختام الجولة ، دشّن الأمير بدر بن سلطان ، مبنى محافظة خليص ، مستمعاً سموه إلى شرحٍ عن المشاريع البلدية المتمثلة في السوق الشعبي ، والساحة البلدية ، وتأهيل المنطقة المركزية بخليص ، كذلك تأهيل الحدائق ، ومحطات التخلص من النفايات .

إلى ذلك يواصل أمير منطقة مكة بالنيابة غداً الخميس جولاته التفقدية بزيارة محافظتي الجموم ، وبحرة .