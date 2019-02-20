برشلونة يسعى لاستغلال أزمات تشيلسي

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي برشلونة الإسباني بقيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي بعد نهاية الموسم الجاري.

ويعاني كانتي حاليًا في تشيلسي بسبب عدم تأقلم لاعبي البلوز على طريقة لعب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري حيث قيل إن اللاعب الفرنسي يفكر في الرحيل عن النادي الإنجليزي بعد نهاية الموسم الجاري.

وأفادت مجلة دون بالون الإسبانية، بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع كانتي لتدعيم خط الوسط مع وجود النجم الإسباني سيرخيو بوسكيتس.

وكان كانتي انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2016 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، حيث نجح في الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع المدرب السابق للبلوز، الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويمر تشيلسي حاليًا بفترة تخبّط وذلك بعد الخسارة من مانشستر سيتي بسداسية دون رد في الدوري الإنجليزي، ثم توديع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الخسارة أول أمس من نادي مانشستر يونايتد بثنائية دون رد.

فاز كانتي مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 والذي أقيم في روسيا.