بعد واقعة معلم بيشة.. وزير التعليم: أي اعتداءٍ مهما كان نوعه وأسبابه سيتم التصدي له وتعقب المتورطين فيه

المواطن - الرياض

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، للوقوف على حادث الاعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين في محافظة بيشة، ومعرفة ملابساته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وإحاطته بما يتم حياله.

وأكد أن أي اعتداءٍ مهما كان نوعه وأسبابه سيتم التصدي له وتعقب المتورطين فيه، داعياً إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها وأن يكون موضع التنفيذ في أسرع وقت.

من ناحية أخرى أجرى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ اتصالاً هاتفياً بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي الذي تعرض يوم أمس إلى اعتداءٍ أثناء تأديته مهامه في مدرسته في محافظة بيشة واطمأن معاليه على حالته الصحية، مؤكداً له أن الوزارة لن تتوانى في متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبدياً أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها، ومنوها في ذات السياق أن هذه الأحداث الفردية مرفوضة في مجتمعنا وتنافي قيمه العالية.

وكان مواطن وأبناؤه اعتدوا على مدرس أثناء تأدية عمله في إحدى مدارس محافظة بيشة.

وقال المتحدث الرسمي بإدارة التعليم بمحافظة بيشة ناجي السبيعي في بيان له إنه عند الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح الأحد الموافق 28 / 5/ 1440هـ تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى مدرسة الفاروق الابتدائية حيث قام أحد الأبناء بالاعتداء على أحد معلمي المدرسة في فصله وأثناء تأديته عمله بحجة قيام المعلم بضرب أخيه في الصف الثالث الابتدائي.

وأضاف: وقد أبلغ قائد المدرسة الدوريات الأمنية التي حضرت سريعاً وألقت القبض على ولي الأمر وأحد أبنائه وجار البحث عن الابن الآخر ( المعتدي ) الذي فر هارباً حيث تولت الجهات الأمنية القضية وفق المتبع نظاماً فيما تم نقل المعلم المعتدى عليه إلى مستشفى الملك عبدالله للاطمئنان عليه ، واختتم بقوله وقد وجه سعادة مدير التعليم بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما حدث ورفع تقرير بذلك.