بيان من صحة الرياض بشأن مخالفات حفل المراكز الصحية

المواطن - الرياض

فتحت وزارة الصحة تحقيقاً عاجلاً لكشف الملابسات والتجاوزات في حفل أقامته إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض لتكريم الموظفين المتميزين بالمراكز الصحية، وذلك يوم الأربعاء الماضي، في إحدى القاعات الشهيرة بالرياض وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

وصدر القرار بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي حصلت في هذا الحفل، والتي كانت مخالفة للضوابط المعتمدة والمتبعة في مثل هذه المناسبات وتجتمع اللجنة بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في التجاوزات التي تمت والرفع بالتوصيات لاعتمادها وذلك خلال يومين.