بيليتش: #الاتحاد ظلمني .. والفريق لن يهبط

المواطن - محمد سمعة

تحدث الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني السابق لنادي الاتحاد عن تقييمه للفترة التي قضاها كمدرب للعميد قبل أن تتم إقالته.

وقال بيليتش في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: خاب ظني وظُلمت في الاتحاد لأن وقت الإقالة جاء بعد مرور الوقت الصعب وعندما بدأت في حصد ثمار العمل تمت إقالتي.

وتابع بيليتش: اللاعبون الجدد للاتحاد كانوا يحتاجون إلى الوقت ولسوء الحظ أربعة من اللاعبين لم يتمكنوا من اللعب مع بعض بسبب الإصابات، وجميع الصفقات الأجنبية والتي جاءت للاتحاد في يناير كانت من اختياراتي وبموافقة إدارة النادي..

وأكمل مدرب الاتحاد السابق حديثه قائلًا: واجهت فرقا صعبة في الفترة الماضية، والمباريات التي تبقت كانت أمام فرق كنت على يقين بكسبها.

وأضاف بيليتش: الاتحاد لن يهبط وهذا أمر أنا متأكد منه واللاعبون الأجانب يحتاجون إلى الوقت، ولا أريد القول إننا غير محظوظين رغم أنه بالفعل لم يحالفنا الحظ في بعض المباريات.

وواصل بيليتش حديثه قائلًا: عانينا من سوء الطالع، حيث إن اللاعبين الأجانب والذي كنا نحتاجهم بشكل قوري رغم أنهم توقفوا عن اللعب بسبب توقف دورياتهم والتي قدموا منها.

وقال بيليتش: أتيت إلى الاتحاد حتى أبقى لمدة 3 أعوام، الدوري السعودي قوي، وأصبح اللعب فيه طموحا لبعض اللاعبين الأجانب المميزين.

واختتم بيليتش حديثه قائلًا: أجواء جماهير الاتحاد مُشابهة للأجواء الأوروبية، وأنا فخور بتدريب الاتحاد وسأحمل ذكرى طيبة وكنت أتمنى الاستمرار لفترة طويلة.