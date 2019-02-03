تأخر صرف مكافآت 88 ألف طالب وطالبة في محايل يربك أولياء الأمور والتعليم توضح

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أبدى عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات محايل عسير، الذين يصل عددهم إلى قرابة 88 ألف طالب وطالبة، تعجبهم من تأخر صرف المكافآت المخصصة للطلاب منذ أكثر من شهرين.

من جهتها، أوضحت إدارة التعليم بمحايل أنه تم استكمال جميع المسوغات النظامية لصرف المكافآت، وتم اعتمادها من الجهات المعنية في الإدارة، مشيرةً إلى أن بنود مكافآت الطلاب مركزية من الوزارة ولا تستطيع الإدارة الارتباط إلا بعد توفر المبلغ الكافي في مخصص الوزارة وفق البرنامج المالي “فارس”.

وأشارت إلى أنها أرسلت بيانات المعاملات التي لم تصرف العام المالي الماضي، ومن ضمنها مكافآت الطلبة لأشهر “محرم، وصفر، وربيع أول”؛ وذلك لعدم توفر مخصصات مالية لوزارة التعليم؛ حيث إن الإدارة بدورها رفعت الملف إلى الوزارة المالية، وأفادت بأنها اتخذت كل الإجراءات النظامية في ذلك.