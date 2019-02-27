تأييد حبس محمد رمضان 6 أشهر

المواطن - متابعة

أيدت محكمة مصرية حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10001 جنيه، في التهمة الموجهة له بسب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر.

وأصدرت محكمة جنح قسم الدقي، حكمها بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلته كافة المواقع المختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه محمد عبد المتعال.

وطالب عبد العزيز بمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308.

واستجابت لمطالب المحامي، محكمة الجنح، اليوم الأربعاء، حيث يتم الحبس في حالة تكرار جنحة السب والقذف.