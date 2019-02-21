تبادل الريال واليوان.. صفقة منتظرة بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تهدف زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين التي تستمر حتى غد الجمعة، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، حيث من المتوقع أن يتم تسليط الضوء على التعاون المشترك في أسواق الطرف الثالث وتجارة الخام المقومة باليوان.

وباعتبارها أكبر شريك تجاري للمملكة، نما حجم التجارة الصينية مع السعودية بنسبة 23.2 % في 2018، كما أظهرت أرقام من الإدارة العامة للجمارك في يناير.

وقال خبير في صناعة النفط إن السعودية هي أكبر مصدر للخام للصين ويتوقع أن يكون التعاون في مجال الطاقة خاصة مجالات التمويل، من أبرز معالم زيارة ولي العهد.

وقال جين لي، وهو أستاذ مشارك في جامعة الصين للبترول لصحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن المراقبين ينتظرون معرفة ما إذا كان سيتم توقيع اتفاقية تبادل العملة خلال الزيارة أو بعدها، نظرا لأهمية تجارة النفط الثنائية.

وأضاف: “في ظل الاتجاه العالمي لخفض قيمة الدولار، فإن اتفاقية مقايضة العملات ستغير من طبيعة تجارة الخام بين السعودية والصين، ويمكن أن تساعد على تعزيز مشاركة المملكة في التبادل الآجل للنفط الخام المقوم باليوان الصيني”.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتطلع فيه السعودية والصين إلى آفاق واعدة في التعاون مع تعزيز إنجازات اجتماعات اللجان المشتركة السابقة، كما يتوقع أن تعمق الزيارة التكامل بين مبادرة رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق المقترحة من بكين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.