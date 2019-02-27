تحطم مقاتلة هندية في كشمير وسلاح الجو يعترض طائرات باكستانية

المواطن - متابعة

أفادت وكالة “رويترز” بأن طيارين ومدنياً قُتلوا إثر تحطم مقاتلة هندية في الشطر الهندي من كشمير.

وأعلنت الشرطة الهندية إغلاق المطار الرئيسي في سرينغار بكشمير لمدة 3 ساعات، فيما قالت الهند: إن سلاح الجو الهندي اعترض مقاتلات باكستانية في إقليم كشمير وأجبرها على المغادرة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور أن “سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسم بين الهند وباكستان”، مؤكدًا أن “المقاتلات الهندية اضطرت للانسحاب بعد تصدي مقاتلات باكستانية لها”.