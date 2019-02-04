تداولات الأسهم في يناير تثبت فشل حملة وسائل الإعلام الغربية ضد المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

حققت الأسواق السعودية رقمًا قياسيًا لها، بعد أن وصلت عمليات شراء الأجانب أعلى صف لها من الأسهم في المملكة على أساس شهري، الشهر الماضي، لتثبت بذلك فشل الحملة التي تزعمتها بعض وسائل الإعلام الغربية حول تأثر أسواق المال في المملكة بقضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وحسب الأرقام التي عرضتها شبكة بلومبرغ الأميركية، فإن المستثمرين من خارج البلاد والخليج اشتروا بنحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار) من الأسهم السعودية المدرجة في شهر يناير، وهو أعلى معدل لشهر واحد منذ أن أصبحت البيانات متاحة للتداول في 2015.

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن السوق السعودي شهد أفضل شهر له على الإطلاق، بعد أن بلغت القيمة الصافية التي اشتراها الأجانب الشهر الماضي أعلى مستوى لها بشكل عام.

وتدل المشتريات على حدوث تغيير في الاتجاه بعد موجة عمليات بيع ناجمة عن وفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول خلال أكتوبر الماضي، وذلك بعد حملة ممنهجة من جانب بعض وسائل الإعلام الغربية لزعم أن هناك تأثرًا في قدرات المملكة على جذب المستثمرين الأجانب.

وقال آدم شوبان، مدير الاستثمار في شركة “FIS Group”، إن المستثمرين تهافتوا على الأسهم السعودية، بعد أن ظهر اتباع سيناريو اقتصادي لا يدعم تقييمات باهظة الثمن، وهو الأمر الذي يسعى إليه العديد من المستثمرين.