ترقب الإعلان عن مجلس تنسيقي جديد بين المملكة وباكستان

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت صحيفة “باكستان توداي” الضوء على الإجراءات التي تبنتها إسلام آباد استعدادًا لاستضافة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غدًا الأحد على أراضيها، في زيارة تنتظر منها باكستان العديد من النتائج الإيجابية على المستوى السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وعلى رأس أولويات باكستان واستعداداتها الخاصة بالزيارة، العمل على إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق بين البلدين SCC، والذي سيتم الإشراف عليه من قبل ولي العهد ورئيس الحكومة الباكستانية عمران خان.

وفي معرض مناقشتها لمسؤوليات المجلس الأعلى للتنسيق، أبرزت الصحيفة الباكستانية حديث فؤاد شودري وزير الإعلام الباكستاني، والذي قال إن “مجموعة العمل المشتركة “SCC” ستبحث عن الفرص في مختلف القطاعات، والتي تضمن للبلدين تحقيق المزيد من التقدم”.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات التي من المرجح أن يتم توقيعها خلال زيارة ولي العهد، قال حزب حركة الإنصاف الباكستانية، إن “الاستثمار السعودي المتوقع سيكون أكبر ضخ أجنبي في تاريخ البلاد”.

وشارك شودري قائلاً: “المملكة التي تقوم ببناء مدينتين جديدتين لتنويع اقتصادها من خلال تقليل اعتمادها على الاقتصاد القائم على النفط الخام، من المرجح أن تعطي المزيد من فرص العمل للباكستانيين العاملين في المشروعات المذكورة”.

وأضاف شودري: “لقد ألغت الرياض رسوم التأشيرات للباكستانيين في الوقت الذي قامت فيه إسلام آباد أيضًا بتخفيف إجراءات التأشيرات للزوار الأجانب”، موضحًا أنه “سوف يتم تقديم حوافز للمستثمرين العرب الراغبين في العمل داخل باكستان”.

وأشرف عمران خان رئيس الحكومة الباكستانية على الاستعدادات الخاصة بالاستقبال والضيافة لولي العهد، وهو ما يشير إلى المكانة التي ستحظى بها الزيارة بشكل عام، كما سترافق الطائرات الباكستانية من طراز “JF-17” الأمير محمد بن سلمان فور دخول طائرته المجال الجوي للبلاد.