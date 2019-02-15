تركي آل الشيخ يتمنى تأجيل مباراة #الهلال وبيراميدز .. والسبب؟

المواطن - محمد سمعه

طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز المصري، تأجيل مباراة ناديه أمام الهلال، حيث كان من المنتظر إقامة المباراة الودية بين الفريقين في شهر مارس المقبل.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: أتمنى من أخي سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال والكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، تأجيل مباراة الفريقين لوقت لاحق لانشغال اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم.

ورد الأمير محمد بن فيصل على تغريدة آل الشيخ قائلًا: سيتم التنسيق مع الأخ حسام البدري على الوقت المناسب للقاء، وغير مستغرب على معاليك حرصك الدائم على الأندية ولاعبيهم.

ومن المقرر إقامة بعض المباريات الدولية التابعة لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم مع بداية شهر مارس.

ويحتل نادي بيراميدز حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة بعد فوزه على نادي سموحة بالأمس برباعية مقابل لا شيء.

ويتواجد نادي الهلال في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.