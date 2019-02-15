تشريح جثة مايكل جاكسون يكشف أسرار حياته المثيرة

المواطن - متابعة

بالرغم من مرور قرابة 10 أعوام على وفاة مايكل جاكسون لا تزال أخباره تلفت الانتباه وتثير شهية الراغبين في التعرف على تفاصيل حياة هذا الفنان المثير للجدل.

ومنذ وفاته عام 2009 لم يتوقف حساب مايكل جاكسون عن التغريد بأخبار متعلقة بالفنان كما يقوم بمتابعة تصريحات المشاهير وكتاب الأعمدة الفنية حول حياة الفنان الذي لقب بـ أسطورة البوب.

وقبل أيام ظهر إلى العلن التقرير الخاص بتشريح جثمان مايكل جاكسون الذي كشف العديد من الأسرار الجديدة حول حياته التي امتلأت بالمغامرة وعمليات التجميل.

وأظهر تقرير التشريح الذي نشرته وسائل إعلام غربية أن جسد جاكسون كان مغطى بالندوب، حيث أصيب بجروح في ذراعيه قد تكون ناجمة عن الأدوية التي استعان بها للتغلب على الأرق المزمن.

كما عثر الأطباء ، على آثار للعديد من جراحات التجميل التي خضع لها مايكل جاكسون على مر السنين، أبرزها ندبتان جراحيتان خلف أذنيه، وندوب أخرى على جانبى الأنف، بالإضافة إلى وجود ندوب في عنق جاكسون وعلى ذراعيه، حيث استنتج الأطباء فما بعد، أنها ناجمة عن العمليات التي قام بها .

وكان لدى مايكل جاكسون أيضا عدد من الوشوم التجميلية، بما في ذلك بطانة من اللون الوردي الدائم حول شفاهه، وأصيب مايكل جاكسون ، بالصلع بشكل شبه كلي بسبب الحروق التي عانى منها خلال حادث تعرض له أثناء تصوير إعلان عام 1984.

والمعروف أنه في 25 يونيو 2009 وأثناء تحضيره لسلسلة حفلاته المسماة ” هذه هي” توفي مايكل جاكسون بسبب جرعة زائدة من البروبوفول والبنزوديازيبين تسببت بتوقفه عن التنفس.