تشيلسي ضد توتنهام .. إحصائية سلبية تكشف تراجع السبيرز

المواطن - مروة نبيل

واصل السبيرز الابتعاد عن صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد هزيمته في مباراة تشيلسي ضد توتنهام بهدفين دون رد، بالجولة الـ28 من البريميرليج.

واحتضن ملعب “ستامفورد بريدج”، مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالأمس، التي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز بهدفين نظيفين، سجلهما بيدرو رودريجيز في الدقيقة 57، وكيران تيريبير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن السبيرز حقق رقمًا سلبيًا في مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالأمس، بعدما فشل في تسديد أي كرة على المرمى.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن مباراة تشيلسي ضد توتنهام هي الأولى منذ شهر ديسمبر عام 2013، التي يفشل فيها السبيرز بتسديد أي كرة على المرمى في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتُعد هزيمة مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الجولة الـ28، هي الثامنة للسبيرز في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ما يدل على تراجع أدائه مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام قد تعرض لـ7 هزائم فقط خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وبعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالأمس، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد السبيرز عند 60 نقطة، في المركز الثالث.