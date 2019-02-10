تعرف على أهم الفروق الجوهرية بين سيارات الهاتشباك والسيدان

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تحظى السيارات السيدان بشعبية كبيرة بين السائقين، وتحتل الخيار الأول عند شراء سيارة، إلا أن سيارات الهاتشباك تكتسب شعبية خاصة في قطاع السيارات الصغيرة الحجم. هذا يعني أنك إذا تريد شراء سيارة صغيرة ، فستواجه معضلة أمامك. هل تختار سيارة سيدان تقليدية أو سيارة هاتشباك

عندما تختار سيارة هاتشباك، فإنك غالباً ما تحصل على مساحة للشحن والتخزين. في الواقع، بعض سيارات الهاتشباك الصغيرة توفر مساحة أكبر للتخزين من سيارات السيدان متوسطة الحجم عن طريق ميزة المقاعد الخلفية القابلة للطي المنفصلة، التي عادة ما تكون قياسية على سيارات الهاتشباك، وتمكنك من تحويل سيارتك الهاتشباك إلى وسيلة للنقل بكل سهولة.

ورغم أن العديد من السيارات هذه الأيام تأتي قياسية بمقاعد خلفية قابلة للطي، فإن الهاتشباك تستفيد من هذا الإعداد أكثر بفضل حجمها الداخلي الفائق مما يعني أن لديك المزيد من المرونة لحمل أي مزيج من الركاب والبضائع.

وكذلك تمتلك سيارات الهاتشباك داخلية فسيحة تعادل عادة الموجودة في السيارات الأكبر حجما، لكن من دون الأبعاد الخارجية الإضافية. في الواقع، تكون الهاتشباك في بعض الأحيان أصغر من نظيراتها سيدان، هذا يعني أنك إذا كنت تعيش في مدينة أو في مكان تكون فيه المساحات شيئاً نادراً، فلن تواجه صعوبة في العثور على مكان لإيقاف سيارتك.

وبالمقارنة مع سيارة سيدان، فإن الهاتشباك تقدم سقف أعلى قليلاً، ما يساهم في قدرتها على نقل الأغراض الضخمة بسهولة. هذا السقف العالي يمنحك المزيد من الارتفاع كما أن الركاب الذين يجلسون في المقاعد الخلفية لن يضطروا إلى الجلوس في أي وضع غير مريح بفضل ذلك الفضاء الإضافي.

وأيضاً تمنح سيارات الهاتشباك قائدها المزيد من مساحة الرؤية بسهولة أكبر بسبب النوافذ الكبيرة من حولك، لأنها في الغالب أكثر استقامة من سيارات السيدان، كما تحتوي معظم أبواب الهاتشباك على نوافذ خلفية أكثر عمقًا، مما يمنحك رؤية أفضل من مرآة الرؤية الخلفية.

وفي بعض الحالات، يتطلب التمتع بفوائد هاتشباك تضحية بسيطة، فيما يتعلق باقتصاد الوقود. فبما أنها في بعض الأحيان أقل في الحركة الهوائية من سيارات السيدان وأقصر في الطول، فقد تحقق هاتشباك نجاحًا طفيفًا في اقتصاد الوقود مقابل المنفعة الإضافية التي تقدمها.

كل هذه الفوائد الإضافية التي تحصل عليها في سيارات الهاتشباك في بعض الأحيان، تأتي بتكلفة وزن إضافي مقارنة بسيارات السيدان التقليدية فالبنية الإضافية لهيكل السيارة، والباب الخلفي ، وأحيانا الزجاج الإضافي، يمكن أن يضيف ما يقرب من 45 كيلوجراماً أو أكثر في بعض سيارات الهاتشباك.

ومثل سيارات الكروس أوفر، فإن العامل الوحيد الذي يمكن أن يصنع أو يقلل من مميزات وفوائد الهاتشباك على سيارة سيدان هو النافذة الخلفية. إذا كان الصندوق يحمل تصميماً رياضيًا مائلًا، فستكون لديك مساحة شحن قابلة للاستخدام.

يمكن أن يكون السعر مشكلة أيضا، حيث يقدم بعض مصنعي السيارات طرازات هاتشباك فقط في مستويات تجهيزات أعلى وفي موديلات معينة، ما يعني أنها لن تكون في متناول كل مشترٍ.