تعرف على حكام الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء.

ويُدير مباراة المجزل وهجر، إبراهيم الأصيل، ويُعاونه ماجد الناصر وبليغ الرمضان، ومحمد العمري الحكم الرابع، ويقود لقاء العروبة والخليج، أحمد البركاتي، ويُساعده محمد الشهري ومؤيد المسجن، والحكم الرابع عبدالرحمن النصيري.

وسيقود ماجد الشمراني مباراة أبها والطائي، ويُساعده هشام الرفاعي وعماد عسكر، وعبد الرحمن الشهري الحكم الرابع، ويُدير عبد الله العويدان مباراة الجيل والكوكب، ويُعاونه كل من محمد الوحيمر وسعيد السبيعي، والحكم الرابع حيدر الشريد.

ومن المُقرر أن يُدير عبد الله ظافر مباراة النهضة والأنصار، ويُعاونه عمر الجمل وعلي بدوي، والحكم الرابع محمد البريدي، فيما يقود تركي هشلان، مباراة الشعلة والقيصومة، ويُساعده فيصل القحطاني ومفرح الحسن، وسامي الجريس الحكم الرابع.

وعُين رائد الزهراني حكمًا لمباراة الوشم وضمك، ويُساعده بدر الشمراني وعبدالله العتيبي، ونايف المريخي حكم رابع، ويُدير محمد الدقاش مباراة الجبلين ونجران، ويُعاونه محمد العبكري وعلي العلي، وفريح الجلعود الحكم الرابع.

وسيكون أحمد الرميخاني حكمًا لمباراة العدالى والعين، ويُساعده خلف زيد ومشاري الفهيد، ومحمد الهويش الحكم الرابع، فيما يقود تركي الخضير مباراة جدة والنجوم، ويُساعده إبراهيم الدخيل وحسن النحيت، وسلطان العكيري الحكم الرابع.