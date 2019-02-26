تعرف على حكام الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء.

وتنطلق الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ5 مباريات، حيث يستضيف الكوكب فريق العروبة، ويلعب القيصومة مع النهضة، ويواجه نجران نادي النجوم، ويلتقي الخليج بفريق جدة، ويحل هجر ضيفًا على الشعلة.

ويُدير مباراة الكوكب والعروبة، سلطان العكيري، ويُعاونه ماجد الناصر ومحمد الحنفوش، وسيكون محمد العمري حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء القيصومة والنهضة، رائد الزهراني، ويُعاونه محمد العرمطي وعبدالله العتيبي، والحكم الرابع محمد الغامدي.

وسيقود عبدالله ظافر مباراة نجران والنجوم، ويُساعده عمر الجمل ومحمد وزي، وتركي هشلان الحكم الرابع، ويُدير محمد النحيت مباراة الخليج وجدة، ويُعاونه كل من إبراهيم الدخيل ومحمد المطرودي، والحكم الرابع محمد البريدي.

ومن المُقرر أن يُدير خالد صلوي مباراة هجر والشعلة، ويُعاونه محمد العبكري وعبدالله عجيم، والحكم الرابع حيدر الشريد، فيما يقود عبدالله الخربوش، مباراة ضمك والجبلين، ويُساعده خلف زيد وعادل شراحيلي، وعبدالرحمن الشهري الحكم الرابع.

وعُين سلطان الحربي حكمًا لمباراة الطائي والوشم، ويُساعده ياسر السلطان وحسن النحيت، وأحمد الرميخاني الحكم الرابع، ويُدير فيصل البلوي مباراة العين والمجزل، ويُعاونه علي بدوي عيسى الخيبري، وأحمد الغامدي الحكم الرابع.

وسيكون ماجد الشمراني حكمًا لمباراة الأنصار وأبها، ويُساعده محمد الوحيمر وعماد عسكر، وخالد الجهني الحكم الرابع، فيما يقود محمد القرني مباراة العدالة والجيل، ويُساعده فيصل القحطاني وسعد السبيعي، ومحمد الدقاش الحكم الرابع.