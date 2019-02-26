تعرف على قائمة الفائزين بجوائز أوسكار 2019

المواطن - متابعة

انتهى بالأمس الحدث الأبرز والأهم في العالم ومجال السينما تحديدًا، حفل توزيع جوائز الأوسكار الواحد والتسعين Oscar 91 الذي عرض على شاشة قناة ABC.

وقدمت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga والممثل برادلي كوبر Bradley Cooper للمرة الأولى على المسرح، أغنيتهما من فيلمهما “A Star Is Born” التي تحمل عنوان “Shallow”.

واستطاع الممثل الأميركي المصري الأصل رامي مالك Rami Malek الفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody متفوقاً بذلك على كل من برادلي كوبر وكريستيان بيل . بينما فازت الممثلة أوليفيا كولمان على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favorite .

واستطاع مخرج فيلم روما Roma ألفونسو كوارون الفوز بجائزة أفضل مخرج في أوسكار 2019 .

وكما كان متوقعاً خطف فيلم روما Roma جائزة أفضل فيلم أجنبي وهو أول فيلم مكسيكي يفوز بهذه الجائزة ، وحصد الممثل Mahershala Ali ماهرشالا علي جائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم Green Book .

وحقّق فيلم Bohemian Rhapsody فيلم مفاجأة بفوزه بثلاث جوائز Sound editing , sound mixing. film editing .

وقدم الجوائز في الحفل، الذي حضره أهم نجوم الصف الأول في هوليوود، كلٌّ من أكوافينا Awkwafina نجمة فيلم Crazy Rich Asians، وكونستانس وو Constance Wu ، ومقدمو Golden Globes السابقون تينا فاي Tina Fey وآمي فوهلر Amy Poehler ، وعدد من الممثلات اللواتي سبق وفزن بالجائزة، مثل: بري لارسون Brie Larson، وتشارليز ثيرون Charlize Theron، بالإضافة إلى النجم دانيال كريغ Daniel Craig ، وكريس إيفنز Chris Evans ، وووبي غولدبرغ Whoopi Goldberg ، وجنيفر لوبيز Jennifer Lopez، ومايا رودولف Maya Rudolph، وأماندا ستينبيرغ Amandla Stenberg، وتيسا طومبسون Tessa Thompson.

وهذه قائمة مفصلة بجوائز حفل أوسكار 2019 :

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:

Green Book

جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:

ألفونسو كوارون، “روما”

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:

رامي مالك Rami Malek

جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:

Regina King ريجينا كينغ، If Beale Street Could Talk

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:

Mahershala Ali ماهرشالا علي ، Green Book

جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:

Black Panther

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:

Bohemian Rhapsody

جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:

Black Panther

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:

Bohemian Rhapsody

جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:

Bohemian Rhapsody

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Bao

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:

Skin

جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:

BlacKkKlansman

جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:

Shallow من A Star Is Born

جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:

Black Panther

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:

Roma

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:

Spider-Man: Into the Spider-Verse

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:

Free Solo

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):

Period. End of Sentence

جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:

Green Book

جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:

First Man