تعليم محايل يعتمد ٥٨ مليون ريال مكافآت للطلاب

المواطن - أحمد الشهري - محايل

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف مراحلهم الدراسية بمبلغ إجمالي “58000000”ثمانية وخمسين مليون ريال لـ3 أشهر للعام الدراسي الحالي وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات يوم الأحد ١٤٤٠/٦/٢٧هـ.

وقدم مدير التعليم خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة لحرصه، ومتابعته وإلى معالي وزير التعليم، ومعالي النائب والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية، وكافة الزملاء في قسم خدمات الطلاب وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وأقسامها على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.