تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء لـ #النصر .. وناقد رياضي: الـVAR نعمة

المواطن - محمد سمعه

احتسب الحكم السلوفيني دامير سكومينا ركلة جزاء لنادي النصر في الشوط الأول من مباراة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

بدأت القصة عندما سدد اللاعب البرازيلي جوليانو الكرة في أحد مدافعي الفيحاء في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول، ليعترض جوليانو وباقي نجوم النصر مطالبين الحكم سكومينا باحتساب ركلة جزاء، وهو ما فعله بالضبط.

وأثبتت الإعادة التلفزيونية أن الكرة لم ترتطم بيد لاعب الفيحاء بل جاءت بالقرب من وجهه، وذهب الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد؛ للتأكد من صحة قراره ليجد أن لاعب الفيحاء غير مذنب ليتم عدم احتساب ركلة الجزاء.

وكتب الناقد الرياضي محمد الذايدي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد هذه اللقطة قائلًا: الفار نعمة.

وأقيمت مباراة النصر والفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض، حيث يتمنى النصر الفوز من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى ست نقاط.

وسبق لسعود آل سويلم رئيس النصر الاعتراض على تقنية الـVAR في كثير من المناسبات في الموسم الجاري.