توتنهام ضد دورتموند .. الأرقام السلبية تُلاحق الأسود

المواطن - مروة نبيل

نجح السبيرز في حسم مباراة توتنهام ضد دورتموند الألماني لصالحه بثلاثية دون رد، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليمنح الأسود أكثر من رقم سلبي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الألماني اهتزت شباكه بثلاثية خلال أحداث الشوط الثاني في مباراة توتنهام ضد دورتموند للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة توتنهام ضد دورتموند بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز بثلاثية دون رد، سجلها هيونغ مين سون، يان فيرتونخين، وفرناندو يورنتي خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الأسود استقبل 3 أهداف للمرة الثالثة على التوالي في جميع البطولات التي شارك فيها، وكان آخرها مباراة توتنهام ضد دورتموند الألماني.

وتُعد هذه المرة هي الأولى منذ عام 2010، التي يستقبل فيها الفريق الألماني 3 أهداف في 3 مباريات على التوالي، ما يدل على معاناة الأسود دفاعيًا خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر بوضوح خلال مباراة توتنهام ضد دورتموند بالأمس.

وبعد مباراة توتنهام ضد دورتموند بالأمس، أصبح السبيرز أول فريق يفوز على ملعبه ووسط جمهوره على حساب فريق ألماني خلال منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، منذ منافسات موسم 2010/ 2011.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد آخر فريق إنجليزي تمكن من الفوز على فريق ألماني، حينما تغلب على شالكة في الدور نصف النهائي من الشامبيونزليج قبل 8 أعوام، قبل أن يحسم السبيرز مباراة توتنهام ضد دورتموند لصالحه.