توسيع قاعدة التحالفات شرقًا توجه جديد في السياسية السعودية يقوده ولي العهد

المواطن - سعد البحيري

في مطار قاعدة تكنكل العسكرية بالعاصمة الهندية نيودلهي حطت طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محطتها الثانية، ضمن الجولة الآسيوية الهامة التي تعكس رغبة المملكة في تعزيز التوجه نحو الشرق.

توسيع قاعدة التحالفات:

وعبر موقع تويتر تصدر وسم ولي العهد في الهند، الترند السعودي لليوم الثاني على التوالي ليعكس مدى الاهتمام والزخم الإعلامي بهذه الزيارة الهامة.

ناصر البقمي الأكاديمي المهتم بالتنقية قال عبر الوسم: هذا التحرك السعودي ممثلًا بسمو ولي العهد نحو العمق الإستراتيجي الآسيوي يمثل النهج المتصاعد للسياسة السعودية نحو توسيع قاعدة التحالفات وتفعيل المفاهيم الجديدة في عالم جديد يموج بالتغيرات والتحديات.

الهند تبتهج:

قبل الوصول ملأت صور الأمير محمد بن سلمان وخادم الحرمين الشريفين وأعلام المملكة شوارع الهند احتفاء بالزيارة، وفور وصول طائرة الأمير محمد كان رئيس الوزراء الهندي منتظرًا في أرض المطار، ليكسر البروتوكول ويقدم لولي العهد باقة ورد بيديه، بعدما عانقه واستقبله استقبالًا يليق بسموه وبمكانة المملكة واسمها.

وغرد رئيس الوزراء الهندي قائلًا: إن الهند كلها تبتهج بمقدم الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت وزارة الخارجية إلى ما قام به رئيس الوزراء وكتب المتحدث باسم الوزارة رافيش كومار قائلًا: إن رئيس الوزراء كسر البروتوكول تقديرًا لولي العهد واحتفاء به.

إنها السعودية العظمى:

أما محمد الطاير فعلق على كسر البروتوكول بقوله: لم يكسر رئيس الوزراء الهندي البروتوكول الدبلوماسي لبلاده من أجل أوباما، ولا من أجل بوتين، ولا من أجل أي من رؤساء الدول العظمى، لكنه كسره لولي عهد السعودية العظمى.

وتابع: “الله اللي عزنا يالسعوديين وحفظ الله من رفع رؤوسنا للسماء”.

أما الدكتور محمد البقمي فقد شارك صور ولي العهد في شوارع الهند وعلق عليها بالقول: شوارع الهند تزدان بصور الأمير محمد .

ومن المقرر أن تشهد زيارة ولي العهد، التي تستمر يومين، التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والتقنية وغيرها من قطاعات التعاون المشترك.