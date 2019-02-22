ثلاثيني يقتل ستة دهسًا في أستراليا.. والقضاء يقول كلمته

المواطن - متابعة

أسدلت محكمة أسترالية اليوم الستار على قضية من أسوأ أمثلة القتل الجماعي في تاريخ البلاد.

وقالت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا يوم الجمعة إنها أصدرت حكما بالسجن المؤبد على أسترالي اندفع بسيارته بين عشرات المارة في شارع مزدحم بوسط ملبورن عام 2017 مما أدى إلى مقتل ستة.

وأضافت المحكمة أن الحد الأدنى للعقوبة التي سيقضيها قبل أن يتسنى حصوله على إفراج مشروط هو 46 عاما.

وصدر حكم بالسجن المؤبد على جيمس جارجاسولاس (29 عاما) عن كل قتيل من ضحاياه وبينهم رضيع وطفلة في العاشرة من العمر.

وحين وقع الحادث قالت الشرطة إنه لا يتصل بالإرهاب وإن المهاجم له سجل جنائي يشمل اتهامات بارتكاب عنف أسري. كما كان يتعاطى مخدرات تسبب له هلاوس.

وكان هذا واحدا من أسوأ حوادث القتل الجماعي في أستراليا منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996 في ولاية تسمانيا الجنوبية التي قتل فيها 35 شخصا بالرصاص.