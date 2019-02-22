جامعة الملك سعود تغرد بالصيني بعد إدراج اللغة في مناهج التعليم

المواطن - الرياض

بعد بدء وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في المناهج التعليمية بالمملكة، غردت جامعة الملك سعود، مساء اليوم الجمعة، باللغة الصينية.

واتفقت المملكة مع الصين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات السعودية، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى بكين.

ويعتبر تدريس اللغة الصينية خطوة تتسم بأهمية بالغة، وتأتي إيمانًا بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وأيضًا تمكينًا لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.