جموع المصلين تشيّع الشهيد المشايخ في بحر أبوسكينة

المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عقب صلاة الظهر، اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرائد علي بن مبشر جابر المشايخ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي المصلين بالجامع الكبير بحضور رئيس مركز بحر أبو سكينة حمود بن ظافر الحقباني وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، والذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.