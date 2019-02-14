حرس الحدود يختتم دورة الطهاة

المواطن - الرياض

اختتم معهد حرس الحدود بالرياض، أمس الأربعاء، الدورة الأولى لطهي الطعام وإعداده وتقديمه، والمنعقدة بالعاصمة الرياض في فندق (انتركونتيننتال) لمنسوبي حرس الحدود بمشاركة 30 متدرباً من أفراد حرس الحدود.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي شامل يهدف إلى اعتماد حرس الحدود الكلي على كوادره وتأهيلها وفقاً للاحتياجات الميدانية والإدارية والفنية، حيث ساهمت هذه الدورة في تأهيل متخصصين في طهي الطعام وإعداده وتقديمه على متن سفن ووسائط حرس الحدود البحرية لتوفير جميع ما يحتاجه طاقمها لأداء عملهم على الوجه المطلوب وبما يحقق أمن وسلامة منسوبيها.

ونوّه المتحدث الرسمي بما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من دعم وتوجيهات كريمة من وزير الداخلية ومتابعة مستمرة من مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات والكوادر البشرية المتخصصة لتطوير منسوبي الجهاز في شتى المجالات وبما يسهم في رفع كفاءة العمل بحرس الحدود.