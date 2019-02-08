حصيلة صادمة لعدد المخالفين في المملكة والداخلية تعلن التفاصيل 

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 2/ 6/ 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن اضبط 2584307 مخالفين، منهم 2012832 مخالفًا لنظام الإقامة، و395346 مخالفًا لنظام العمل، و176129 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 43033 شخصًا، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1878) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3363) شخصًا.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1058) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1022) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (36) سعوديًّا.

وأيضًا بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11991) وافدًا مخالفًا، منهم (10523) رجُلًا، و(1468) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (395916) مخالفًا، وإحالة (354846) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (441550) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (655578) مخالفًا.