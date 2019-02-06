حفل الأوسكار بلا مقدم رسمي للمرة الثانية في التاريخ

المواطن - متابعة

أعلنت كاري بيرك رئيسة الترفيه في شبكة إيه.بي.سي أن حفل جوائز الأوسكار هذا العام لن يكون له مقدم رسمي وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخ الحفل.

وأضافت بيرك، في تصريحات صحفية قبل ثلاثة أسابيع فقط من تسليم الجوائز التي تعد الأرفع في صناعة السينما، أن الفعالية التي تنظم يوم 24 فبراير الجاري ستتخلى عن مقدم الحفل وتكتفي بمقدمي جوائز الأوسكار.

وكان الممثل الكوميدي كيفن هارت اعتذر في ديسمبر الماضي عن تقديم حفل الأوسكار المقبل بعد اتهامه بدعم المثليين.

ولم ينظم حفل جوائز الأوسكار دون مقدم إلا مرة واحدة في تاريخه الممتد منذ 91 عاما، وكانت في عام 1989.