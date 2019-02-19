حكم سابق: لم أعتذر لـ #الهلال وسبق أن تعرضت لتهديدات

المواطن - محمد سمعة

قال عمر المهنا الحكم الدولي السابق إنه لم يعتذر لنادي الهلال بسبب ارتكابه لخطأ تحكيمي أثناء إدارته لإحدى مباريات الهلال في الفترة الماضية.

وتحدث عمر المهنا لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: لم أعتذر لـ الهلال أو لأي ناد غيره وكل ما في الموضوع أنني اعترفت بأخطائي وهناك فارق بين الاعتراف والاعتذار، وعمومًا أنا جاوبت على السؤال.

وتابع المهنا: نعم سبق لي أن تعرضت لبعض التهديدات ولكن أنا يهمني فقط التحكيم السعودي وأقول ” المسامح كريم”.

وواصل الحكم السابق تصريحاته قائلًا: هناك بعض من مُقيّمي أداء الحكام وبعض الحكام أنفسهم لا يرغبون بوجود عمر المهنا في تلك الفترة.

وأضاف المهنا: في أي دولة يكون رئيس لجنة الحكام هو من أبناء هذه الدولة والحكم الإنجليزي هوارد ويب كان رئيسًا للجنة التحكيم ومشكلته أنه لم يكن متواجدا بالشكل الدائم، لكن فترته كانت ناجحة ولو استمر لحقق نجاحات كثيرة ، أما في فترة مارك كلاتنبيرج مع احترامي له، كيف يرأس التحكيم وهو غير سعودي.

وتابع عمر المهنا: من المفترض أن يكون رئيس لجنة الحكام عضوًا في اتحاد القدم أو في المكتب التنفيذي، وأتمنى دعم خليل جلال حاليًا بعد توليه منصب رئاسة لجنة التحكيم، وليس صحيحا أنني كنت أعمل على تهميش خليل جلال إبان رئاستي للتحكيم ولكن في الحقيقة كان هو من يهاجمني في تصريحاته.