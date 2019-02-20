حمد الصنيع: رئيس لجنة الحكام رفض الاجتماع معنا.. و #الاتحاد يُطالب بحقه

المواطن - محمد سمعة

أكد حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد أن خليل جلال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفض مقابلة لؤي ناظر رئيس النادي أمس الثلاثاء.

وتحدث حمد الصنيع خلال برنامج ” في المرمى” على قناة العربية قائلًا: الاتحاد يُطالب بحقه فقط لا أكثر ولا أقل، الاتحاد تعرض للظلم في مباراة الرائد في الدوري، وله أكثر من ضربة جزاء لم تُحتسب بسبب عدم الرجوع لتقنية الـVAR.

وأضاف الصنيع: اندهشت من رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم الخطاب والذي تقدمنا به بعد مباراة التعاون لطلب حكام أجانب في المباريات المتبقية للاتحاد بالدوري.

وتابع الصنيع: أتمنى التوفيق للحكم السعودي وأن يكون متألقًا خلال الفترة المقبلة ولكن المرحلة الحالية لا تحتمل أخطاء لأن خطأ الحكم السعودي قد يُضيع مجهودا كبيرا تبذله إدارة الاتحاد حتى وقتنا الحالي.

وأكمل نائب رئيس الاتحاد حديثه قائلًا: نثق كثيرًا في العمل والذي يقوم به المدرب الكرواتي سلافين بيليتش ولا نرغب في فسخ عقده.

ويذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويستعد لمواجهة نادي الهلال غدًا في كلاسيكو الكرة السعودية.